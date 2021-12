Epitaciolândia receberá recursos para obras de infraestrutura na entrada da cidade

Distante aproximadamente 230 quilômetros da capital do estado, Rio Branco, e localizada na divisa entre o Brasil e a Bolívia, a cidade de Epitaciolândia (AC), ganhará novos equipamentos para reforçar a visibilidade de seus atrativos.

Com um investimento total de R$ 685,1 mil do Ministério do Turismo, serão construídos um portal e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT) na entrada do município, palco de belezas naturais e culturais.

Epitaciolândia abriga pontos turísticos como a Igreja de São Sebastião, o Mercado Municipal, o Rio Acre e praças públicas. O projeto busca criar um cartão-postal em um ponto de passagem obrigatória para visitantes.

A informação é da Agência de Notícias do Turismo, órgão de divulgação do Ministério do Turismo. O ministro da pasta, Gilson Machado Neto, enfatiza a importância da estruturação de destinos na região Norte do país.

“O Acre e seus atrativos fazem parte do projeto Rotas Amazônicas Integradas, apoiado pelo Ministério do Turismo e que reúne os sete estados do Norte para promover o turismo de natureza e de pesca esportiva na Região Amazônica. Trabalhar a adequada estruturação de destinos locais faz parte dos esforços do governo federal para ampliar o fluxo de visitantes na região Norte e reforçar a divulgação de seus atrativos únicos”, observou o ministro.

Além do Acre, as Rotas Amazônicas Integradas (RAI) envolvem Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O projeto vai trabalhar a divulgação conjunta de produtos, reunindo roteiros de perfis similares com o objetivo de incrementar a chegada de visitantes. Segundo os estados participantes, a promoção ocorrerá por meio de material trilíngue, elaborado pelos órgãos oficiais de Turismo e contará, ainda, com a criação de um site.

Em agosto deste ano, a partir de um convênio junto ao Ministério do Turismo, a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo do Acre (SEET) lançou o site “Turista no Acre” e um aplicativo de mesmo nome, que oferecem dicas de destinos locais. Os sistemas disponibilizam informações sobre artesanato, gastronomia e hospedagem, entre outras, incluindo atrativos de Epitaciolândia, a fim de ampliar a visibilidade dos produtos.

O “Turista no Acre” também engloba cidades a exemplo de Rio Branco, Brasiléia, Acrelândia, Bujari, Cruzeiro do Sul e Feijó. Por meio do portal e do app é possível encontrar fotos e endereços dos destinos, além de recomendações de bares e restaurantes. Os sistemas permitem, ainda, realizar tours virtuais em pontos turísticos, a exemplo do Palácio Rio Branco, sede do Governo do Acre, considerado o maior patrimônio histórico e arquitetônico do estado.

Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo.