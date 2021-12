Banco da Amazônia oferta 219 vagas em novo concurso para 2022

Na próxima quinta-feira, dia 30, será divulgado o Edital do novo concurso do Banco da Amazônia. Serão oferecidas 219 vagas para preenchimento imediato e 936 para cadastro de reserva. As inscrições começam no dia 05 de janeiro de 2022 e a prova será dia 13 de março de 2022. A responsável pela organização do certame é a Cesgranrio. O resultado final está agendado para 16/05/2022.

Para quem tem nível médio, serão ofertadas 204 vagas para o cargo Técnico Bancário (TB) para preenchimento imediato e 816 vagas para cadastro de reserva. Para este cargo será exigido certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Para profissionais da área de Tecnologia da Informação, serão ofertadas 15 vagas para preenchimento imediato e 120 para formação de cadastro de reserva.

De acordo com a Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES), a jornada de trabalho para TB será de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais. A remuneração inicial será de R$ 2.937,18. Para os TCs, a jornada de trabalho será de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais. A remuneração inicial será de R$3.490,88.

Como vantagens serão oferecidos:

Auxílio Refeição (PAT) = R$ 922,34

Cesta Alimentação = R$ 726,71

Auxílio-creche = R$ 477,48

Os aprovados terão ainda a possibilidade de exercício de funções gratificadas, a critério do Banco da Amazônia, como ascensão e desenvolvimento profissional; participação no Plano de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – PrevAmazônia; participação nos lucros ou nos resultados da Empresa, observadas as disposições legais em vigor.

As provas sejam realizadas em todas as capitais dos estados que compõem a Amazônia Legal, mais a cidade de Santarém (Belém-PA, Rio Branco-AC, Palmas-TO, São Luís-MA, Boa Vista-RR, Porto Velho-RO, Cuiabá-MT, Manaus-AM e Macapá – AP).

Os interessados devem acessar o site da Cesgranrio (https://www.cesgranrio.org.br ) a partir do dia 30 de dezembro para ter mais informações com o edital.