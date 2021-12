Jessica está no jogo, sim senhor!

Qualquer pesquisa feita para o Senado que não tiver o nome da deputada federal Jéssica Sales (MDB) incluído não retrata a realidade porque fica um buraco. Por falar em buracos, o que mais se vê nas pesquisas de hoje são buracos. Aliás, a população não leva mais pesquisa a sério. Basta ver a explosão de xingamentos nas redes sociais.

É sabido que o jogo para o Senado está bastante embolado sempre com Jorge Viana na liderança em todas as pesquisas já feitas com ou sem buracos. Jéssica e Alan Rick logo atrás empatados tecnicamente; a Márcia Bittar surpreende pelo crescimento, saiu do zero para navegar entre 8,9 e até 13%. Os demais concorrentes estão na casa de um digito. Era de se esperar mais da senadora Mailsa Gomes (PP).

Jessica Sales chegou em um ponto praticamente sem volta. Será mesmo candidata ao Senado com toda a disposição que tem para o embate. No momento trata de um CA no seio, mas garante que em quatro meses estará no campo de batalha. Disso ninguém duvide. O que pode mexer no quadro é Jorge Viana disputar o governo, como deseja o PT. Nesse caso Jenilson Leite assume o lugar. Mesmo assim, Jessica será candidata ao Senado, sim senhor! O martelo foi batido e a ponta do prego virada.

. Rio Branco do meu coração, parabéns pelo aniversário!

. Dois amores, na verdade!

. Brasiléia, a terra que viu nascer, e RB a que me viu crescer

. Na década de 70 Rio Branco florescia, vivia a revolução cultural de maneiras diferentes de pensar, de vestir-se, de cantar, de dançar, os jovens eram românticos e apaixonados.

. A falência dos seringais empurrou para a cidade seringueiros que se alojaram na periferia ocasionando uma explosão demográfica; as terras no entorno foram paulatinamente invadidas dando origem aos bairros.

. Surgiram conflitos no campo e na cidade!

. O Dom Moacyr Grechi estava lá…apoiando os pobres!

. O pastor Arabor Pascoal, da Assembleia de Deus, espalhava o evangelho de Cristo aos quatro cantos em um programa de rádio famoso e respeitado.

. A Difusora Acreana bombava!

. Só havia um supermercado na cidade: O Dois Oceanos onde é o banco Bamerindus; a Volkswagen onde é o banco Itaú, a galeria Meta um campo bem verdinho, lindo!

. Os sulistas chegaram com sua pele branca e olhos azuis; sua filhas pareciam anjos aos nossos olhos.

. Onde é a Caixa Econômica do Bosque/Água na Boca havia um manancial de águas, um igarapé, um córrego…foi intubado e morreu.

. Nas proximidades do colégio Neutel Maia também tinha um manancial de águas maravilhosas!

. Também foi intubado e morreu…

. O Igarapé São Francisco era usado para lavar roupas e banho; a criançada adorava.

. Esse não foi intubado, foi assassinado mesmo, envenenado com o pior veneno humano: Os dejetos, o lixo, pneus e fogões velhos.

. Até esgotamento de hospital foi lançado no velho Chico.

. Se lascou, morreu sufocado, sem oxigênio!

. Outros igarapés como o da Maternidade, o Fundo e o Chico também foram mortos, seus assassinos nunca foram a julgamento.

. Que modelo civilizatório é esse?

. Bom dia, RB!