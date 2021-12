Sindicalista diz que deverá protocolar pedido de impeachment de Gladson Cameli na Aleac

A mulher que morreu vítima de afogamento após cair com um carro dentro do igarapé Santa Maria, em Rio Branco, é Tairine Oliveira Nascimento, de 31 anos. A mulher estava dentro do veículo que perdeu o controle na AC-40 e acabou afundando no igarapé.

Apesar de testemunhas terem relatado que havia pelo menos três pessoas dentro do carro, apenas Tairine foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. A vítima ficou mais de 40 minutos submersa até conseguir ser retirada. Os militares encerraram as buscas por mais possíveis vítimas e o corpo da jovem levado ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento da família.

Além dos militares dos bombeiros, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e moradores também tentaram ajudar no resgate. Após cerca de uma hora da chegada do socorro, o veículo foi retirado do igarapé sem nenhum ocupante dentro.

De acordo com a apuração do ac24horas, o acidente aconteceu quando o carro se dirigia ao município de Senador Guiomard e no quilômetro 10 teria perdido o controle e invadido a pista contrária, caindo no igarapé.