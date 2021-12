Major Rocha é transferido para UTI do Hospital Santa Juliana após cirurgia na vesícula

O carro modelo Palio, de cor preta e placa NAE 8614, que caiu no açude Santa Maria na manhã desta segunda-feira, 27, após acidente de trânsito, já foi retirado da água por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Desde às 9 horas da manhã militares dos bombeiros e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentavam retirar as vítimas, que seriam três, de dentro do açude. No entanto, apenas o corpo de uma mulher foi resgatado. Informações preliminares apontavam que haviam ao menos três pessoas dentro do veículo.

De acordo com a apuração do ac24horas, o acidente aconteceu quando o carro se dirigia ao município de Senador Guiomard e no quilômetro 10 teria perdido o controle e invadido a pista contrária, vindo a cair no açude, que está cheio. O local onde se encontra o açude já funcionou como balneário.

Próximo das 11 horas desta segunda os militares encerraram as buscas por mais vítimas e o corpo da mulher resgatado foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.