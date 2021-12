Primeiro corpo é resgatado pelos Bombeiros após carro cair em açude no Acre

O corpo de uma mulher acaba de ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após um carro cair dentro de um açude no bairro Santa Maria, em Rio Branco. O nome e idade da vítima ainda não divulgado, mas, segundo repassado ao ac24horas, aparenta ter em média 30 anos.

Informações preliminares apontam que uma família (ainda sem número exato de pessoas) caiu com um carro modelo Palio dentro de um açude que já funcionou como balneário. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (27). As informações foram confirmadas ao ac24horas pelo Corpo de Bombeiros.

A reportagem identificou dezenas de militares do Bombeiros e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) dentro do açude na tentativa de retirar as vítimas, que ficaram totalmente submersas junto com o veículos por mais de 30 minutos.

De acordo com os relatos, o acidente aconteceu quando o carro com a família se dirigia ao município de Senador Guiomard e no quilômetro 10 teria perdido o controle e invadido a pista contrária, vindo a cair no açude, que está cheio. O local onde se encontra o açude já funcionou como balneário. Um guincho tenta fazer a retirada do veículo com bastante dificuldade.

