Gladson: “Vou até o final”

O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) afirmou que tudo o que está acontecendo nesse momento será devidamente esclarecido no âmbito da justiça. “Vou até o final, minha inocência será provada, o governo continua, mas as mudanças necessárias serão feitas”. Gladson disse também não acreditar em pedido de afastamento contra ele. Seus advogados avaliam que se fosse necessário já teria sido feito.

De acordo com o governador, tudo ao seu tempo será esclarecido. Lembrou que quando a PF esteve em sua casa fez questão de que o trabalho de investigação fosse feito livremente, inclusive, com seu apoio. Porém, ressaltou que a tentativa de envolver seu pai na operação o entristeceu muito. “Meu pai é um bom homem, uma pessoa honesta”, acentuou. Admitiu que errou ao generalizar críticas a bancada federal.

Em relação ao que vai acontecer no governo a partir de operação Ptolomeu, afirmou que, “profundas mudanças ocorrerão”. Destacou o tratamento digno e respeitoso que a maioria da imprensa do Acre teve com ele, lembrando que o jogo político para as eleições de 2022 está apenas começando. “O momento agora é de serenidade, de guardar silêncio, de confiar na justiça e em Deus”. No âmbito do governo, é cuidar das pessoas com essa onda da gripe, não descuidar do coronavírus e da provável alagação que, segundo as previsões meteorológicas, devem ocorrer.

. Pelo visto, cabeças vão rolar no governo!

. Nada exagerado, apenas o necessário.

. Nada a ver a comparação da Operação G7 com a Ptolomeu!

. No dia da operação G7, 15 pessoas foram detidas, 14 ficaram presas.

. Todas, sem exceção, foram absolvidas por falta de provas.

. Portanto, é necessário aguardar os desdobramentos tendo a frente os parâmetros da Constituição:

. A presunção da inocência!

. Muito embora, no plano político o pau já esteja quebrando.

. Adversários políticos do governador na expectativa de um suposto afastamento dele.

. Ao que parece, não vai rolar.

. Isto, segundo os advogados.

. Advogado só sabe menos do que Deus; ô pessoal sabido!

. Data vênia, o PT acreano deveria ter aprendido com as dores e o sofrimento das pessoas na operação G7 e do Lula na Lava Jato a não condenar antecipadamente ninguém como tenta fazer na opinião pública com o governador Gladson Cameli.

. Voltamos ao velho e surrado problema:

. Queremos perdão e compreensão para nossos erros, falhas e pecados, mas para os outros o fogo do inferno.

. Acho que isso é política, é sim senhor!

. Particularmente não acredito em nenhum tipo de acordo entre Gladson e o PT como, supostamente, teria feito Orleir Cameli nas eleições de 1998.

. Supostamente porque até hoje ninguém confessou o crime.

. Não se enganem, as denúncias do vice-governador Rocha devem ser levadas muito a sério.

. Sempre acreditei existir um espaço de fala entre o governador e seu vice, mas quando dois “quer”, dois “briga”.

