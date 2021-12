Auxílio gás: benefício começa ser pago nesta segunda-feira (27)

Nesta segunda-feira (27), o governo federal começará a pagar o auxílio gás para famílias de 100 municípios atingidos por chuvas intensas neste mês de dezembro. A expectativa é que o benefício seja repassado a mais de 108 mil famílias em todo o país.

O auxílio tem valor de R$ 52, cerca de 50% do valor de um botijão de 13 quilos. Serão contempladas famílias do Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capital de até um salário-mínimo.

Inicialmente, terão direito ao repasse pessoas de cidades dos estados de Bahia e Minas Gerais que decretaram calamidade em razão dos impactos dos temporais que atingiram seus municípios nas últimas semanas.

Serão priorizadas as famílias com menor renda e com mais membros na família. As pessoas elegíveis serão informadas pelos aplicativos do programa Auxílio Brasil e Caixa Tem. O recurso será transferido para a conta que cada indivíduo possui no programa social.

No geral, o benefício deve ser distribuído para 5,5 milhões de famílias. As demais pessoas que não estão nas cidades em estado de calamidade por conta das chuvas começarão a receber o benefício em 18 de janeiro.

No calendário regular, o pagamento do auxílio gás será conforme o final do NIS (Número de Inscrição Social). Confira abaixo:

Final NIS 1: 18 de janeiro

Final NIS 2: 19 de janeiro

Final NIS 3: 20 de janeiro

Final NIS 4: 21 de janeiro

Final NIS 5: 24 de janeiro

Final NIS 6: 25 de janeiro

Final NIS 7: 26 de janeiro

Final NIS 8: 27 de janeiro

Final NIS 9: 28 de janeiro

Final NIS 10: 31 de janeiro

Os cartões e senhas utilizados para saque do Programa Auxílio Brasil poderão ser utilizados para o recebimento do Auxílio Gás.

O beneficiário pode consultar a disponibilidade do seu benefício pelos Aplicativos Auxílio Brasil, Caixa Tem ou ligando para o Atendimento Caixa ao Cidadão por meio do telefone 111.

O auxílio gás foi aprovado em outubro e sancionado em novembro. O público-alvo envolve cerca de 5,5 milhões de famílias.

O benefício foi criado em razão da dificuldade de compra de botijões de gás por famílias de baixa renda diante do aumento expressivo dos preços.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou na quarta-feira (22) o projeto de lei do Congresso Nacional que libera os R$ 300 milhões necessários para financiamento do programa.

* Com informações da Agência Brasil