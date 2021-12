Apeac parabeniza escolha de Marcos Motta para chefiar PGE

Na manhã desta segunda-feira, 27, a Associação dos Procuradores do Estado do Acre (APEAC) emitiu uma nota pública para manifestar satisfação com a nomeação do Procurador do Estado Marcos Antônio Santiago Motta para exercer o cargo de Procurador-Geral do Estado do Acre.

De acordo com o presidente Andrey Holanda, Marcos e detentor de elevado conhecimento jurídico, amplo histórico profissional e reputação ilibada, além disso, Motta conta com o apoio da carreira, a qual já representou na condição de Presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Acre, durante o biênio 2013-2015.

Em outro trecho da nota, a associação aproveitou para parabenizar o Procurador do Estado João Paulo Setti Aguiar, pela atuação destemida e pelos relevantes serviços prestados à PGE-AC no período em que esteve à frente da instituição.

João Paulo Setti foi exonerado do cargo na última sexta-feira, 24, em edição extra do Diário Oficial, já Marcos Motta foi nomeado na manhã desta segunda-feira, 27.