Acre gerou 978 empregos formais em novembro, aponta Caged

O Acre teve um saldo positivo de 978 novos empregos em novembro, conforme o levantamento divulgado do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Previdência.

Segundo os dados, o estado do Acre é o que menos gerou emprego na região norte, ficando a frente apenas de Roraima que gerou apenas 971 postos de trabalho, sete a menos que o Acre. Os estados que mais abriram postos de trabalho foram: São Paulo (110.198 postos); Rio de Janeiro (35.654); Minas Gerais (24.035).

No geral, o saldo do emprego com carteira assinada em novembro de 2021 ficou positivo em 324.112 postos de trabalho. O quantitativo é de aproximadamente 3 milhões de novas vagas de emprego. De julho de 2020 a novembro de 2021, período de retomada do emprego formal, foi anunciado saldo positivo de 4.200.763 milhões de novas vagas.

O setor de Serviços foi o grande destaque do mês, com a geração de mais de 180.960 mil novos postos de trabalho formais, distribuídos principalmente nas atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (105.828). Destaque também para alojamento e alimentação (36.416), transportes, armazenagem e correio (18.030).

O segundo maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de comércio, com saldo de 139.287 mil novos postos de trabalho formais. O destaque foi para artigos do vestuário e acessórios que apresentou saldo de mais 26.302 mil novas vagas.

Em terceiro, o setor da construção apresentou 12.485 novas vagas de emprego. A indústria teve um saldo no mês de novembro de 8.177 mil novas vagas formais de trabalho.