Acre confirma apenas um novo caso e nenhuma morte por Covid-19, aponta Boletim

A temporada do futebol deste ano teve como uma das principais queixas a qualidade do gramado do estádio Arena da Floresta. Conhecido por ter um gramado de excelente nível, durante o Campeonato Acreano e Brasileiro da Série D o que se viu foi uma qualidade bem abaixo do esperado e do acostumado entre torcedores, jogadores e comissões técnicas.

De acordo com a direção do estádio, o problema à época foi uma falha técnica na rede de energia que não permitiu que a grama fosse irrigada durante vários dias.

Agora, faltando poucos dias para o fim do ano, a qualidade do gramado volta a ser questionada. De acordo com desportistas que frequentam o estádio, o problema agora é a quantidade de jogos realizados, principalmente de peladas que são autorizadas pela administração do estádio. Nos três dias, há o registro da realização de pelo menos 7 peladas nos últimos três dias, além de treinos da equipe Sub-20 do Andirá que vai representar o Acre na tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior que se inicia no próximo mês de janeiro.

“Nosso futebol já é deficitário, já temos muitos problemas e o que a gente tinha de bom era o gramado dos estádio e até isso a gente vai perder?”, questiona um dirigente.

O ac24horas procurou o gerente de esportes do governo do Acre, Santiago Júnior, que confirmou a realização das peladas, mas garantiu que o estádio vai fechar as portas a partir da próxima quarta-feira, 29, e só volta a ser aberto em fevereiro para o início da temporada 2022.

“Tivemos uma temporada intensa com mais de 150 jogos. Nos últimos 45 dias ajudamos a Federação com jogos dos campeonatos da categoria de base e essas peladas realizam ações beneficentes. O que eu posso garantir é que vamos parar todas as atividades a partir de quarta e só vamos reabrir no dia 15 de fevereiro para as disputas do Estadual e da Copa do Brasil. Podem ter certeza que o gramado vai está impecável até lá”, garante Santiago.