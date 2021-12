País terminará o ano com mais de 600 mil óbitos e 22 milhões de casos de Covid-19

Além de ruas esburacadas, a falta d’água e de segurança, moradores do bairro Canaã, situado no Segundo Distrito da capital acreana, agora estão convivendo com um novo problema: a proliferação de cobras venenosas. Com a chegada das chuvas, esses animais deixam seu habitat natural e invadindo residências. Dentre os répteis, as mais perigosas são a jararaca e coral, cujas picadas podem levar à morte em caso de demora no atendimento médico.

A situação mais grave fica na Rua da Mata, onde dezenas de moradores já abateram cobras nas dependências de suas casas. Apesar disso, até a manhã desta quinta-feira, 23, não havia nenhum registro de que algum morador tivesse sido picado. A funcionária pública Raimunda de Souza Gonçalves, de 45 anos, disse que em menos de um mês pelo menos cinco cobras já foram encontradas dentro de sua casa. “Ainda ontem matei uma jararaca na minha sala. Estava passando pano e a encontrei ao levantar o sofá”, comentou.

A exemplo de dona Raimunda, outros moradores enfrentam o mesmo problema com a presença de animais peçonhentos. Além das cobras, aranhas venenosas, sapos e ratos são presenças constantes e ameaçadoras. Eles atribuem a invasão o descaso da prefeitura de Rio Branco, que não recupera as ruas, não faz o trabalho de capina, e principalmente não constrói canais para o escoamento das águas paradas, que nessa época do ano se acumulam em várias partes do bairro.