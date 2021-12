Em Cruzeiro do Sul, Papai Noel distribui presentes em comunidades ribeirinhas

Na segunda etapa da Campanha Faça uma Criança Sorrir no Natal, mais de mil brinquedos estão sendo distribuídos para crianças em situação de vulnerabilidade social de Cruzeiro do Sul. Nesta quinta-feira,24, Papai Noel foi de barco entregar os brinquedos para a meninada das comunidades Lago do Tapiri, Nova Olivença e Novo Miritizal.

Os itens foram arrecadados por meio do gabinete da primeira dama, Ana Paula Cameli e da coordenação no Juruá da secretária de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres. A Coordenadora da Secretaria no Juruá, irmã Milka, diz que mesmo depois do Natal a distribuição de brinquedos terá continuidade.

“Na próxima semana, entre o Natal e o ano novo, a entrega será para as crianças do Rio Crôa e do Bairro da Lagoa. Os itens foram arrecadados pelos servidores públicos “, citou ela.