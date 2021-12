Deputado se solidariza com acorrentado no Palácio e proporciona corte de cabelo

É do agricultor Genésio Pereira da Silva, de 39 anos, o corpo encontrado na madrugada dessa sexta-feira, 24, próximo a um bar localizado no Ramal do Barro Alto, no km 10 da Rodovia Transacreana. A informação é de peritos do Instituto de Identificação Criminal, responsáveis pela identificação. O trabalhador foi assassinado com taco de sinuca depois de uma discussão com troca de socos e ameaças de morte num jogo de sinuca.

A Polícia Civil apurou no local da ocorrência que Genésio estava ingerindo bebida desde a noite anterior em um bar e na madrugada de hoje iniciou uma discussão com o homem com o qual jogava sinuca.

Teria ocorrido uma troca de socos e ao perceber que o suspeito havia pegado um taco de sinuca, ele saiu correndo para o meio do ramal, onde foi alcançado e brutalmente espancado. Policiais militares foram avisados da ocorrência e quando chegaram Genésio já estava sem vida.

Testemunhas conhecem o autor do delito, o que certamente facilitará o trabalho do pessoal da especializada. O caso já está sendo apurado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que já tem inclusive um suspeito do crime.