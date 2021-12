Idosa é atropelada em Rio Branco, sofre dilaceração na perna e motorista foge do local

As intensas chuvas que têm atingido o estado do Acre nos últimos dias podem fazer com que os principais rios elevem seus níveis rapidamente nesses últimos dias de 2021. Uma pesquisa divulgada pelo portal O Tempo Aqui, de Davi Friale, aponta que até a próxima quinta-feira os mananciais poderão se aproximar da cota de alerta em algumas cidades.

No entanto, o pesquisador não prevê enchentes até o fim deste ano. Segundo ele, apenas o rio Tarauacá poderá atingir a cota de transbordamento, mas sem maiores consequências. “Já córregos, riachos e igarapés, como o São Francisco, em Rio Branco, poderão, sim, transbordar, mas de forma rápida”, informou.

O verão começou oficialmente nessa terça-feira no restante do Brasil. As chuvas são características desta estação no Acre e na maior parte do Brasil, quando elas são quase diárias. Em Rio Branco, o primeiro dia desta nova estação começou com chuvas torrenciais, desde as primeiras horas. Às 13h, a temperatura, na capital acreana, era de apenas 24ºC, sendo a mais fria entre todas as capitais brasileiras.

Nesta quarta-feira, 22, o Rio Acre amanheceu marcando 10,95 metros na capital acreana. Nas últimas 24 horas, choveu 22,0 milímetros de água. Em Rio Branco, a cota de alerta é de 13,50 metros e a de transbordamento 14 metros.

A última medição do rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, registra 10, 5 metros. O Rio Iaco, em Sena Madureira, marcava 9,4 metros. O Rio Tarauacá estava em 7,1 metros. Em Xapuri, o principal manancial estava em 7,8 metros. Em Brasileia marcava 4,7 metros e Assis Brasil 4,7 metros.