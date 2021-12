Governador e secretários de estado não vão ter aumento em 2022

As declarações do vereador Adailton Cruz (PSB), que também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac) de que a diretora do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac), Izanelda Magalhães, seria a responsável por denunciar anonimamente na ouvidoria do Ministério Público a lei aprovada em setembro na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Gladson Cameli que extingue o Instituto e cria um quadro em extinção de trabalhadores na Secretaria de Estado de Saúde, não foi digerida por Izanelda.

Além de Adailton Cruz, Izanelda processa também José Augusto Aiache, dirigente sindical do Sindicato do Condutores de Ambulância do Acre, que teria em uma rede social lhe acusado de não presta contas dos gastos do Igesac e ter ido ao Ministério Público “entrar” com a denúncia para tirar direitos das pessoas.

A gestora do Igesac está processando o vereador e sindicalista pelo que considera ter sido agredida em sua honra sem prova e afirma no processo que tais declarações lhe causam receio com a possibilidade de algum empregado convencido das inverdades amplamente divulgadas pelos réus, buscar retaliação vindo a agredi-la por achar que a mesma é a responsável pelas perdas que vier sofrer.

Em outro trecho da ação, Izanelda, por meio de seu advogado, afirma que não é possível dimensionar as consequências dos boatos, nem tão pouco é possível garantir sua integridade física e moral, já que desde a divulgação do vídeo e áudio vem sofrendo ataques à sua honra.

No ação, Izanelda pede uma indenização no valor de R$ 10 mil reais dos réus por danos morais.

A reportagem do ac24horas conversou com o vereador Adailton Cruz que declarou que acredita que o processo seja uma forma de intimidação e que confia na justiça. “Esse processo é apenas para nos intimidar, só que nos dá ainda mais ânimo para fazer nosso trabalho, já que em nenhum momento injuriamos ou caluniamos ninguém. Apenas fiz uma denúncia e fiz meu papel como parlamentar. O processo só prova que incomodou e que estamos no caminho certo. Não será esse processo que vai nos intimidar”, afirma.

