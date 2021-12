Cinco bilhões para a campanha é pouco!

O senador Sérgio Petecão (PSD) tem uma virtude entre outras tantas: Não é hipócrita em relação ao custeio público das campanhas eleitorais. Pela ocasião da aprovação dos cerca de R$ 5 bilhões do chamado Fundão Eleitoral para 2022, ele foi pragmático: Para onde vai esse dinheiro das campanhas eleitorais? Ele mesmo responde com clareza e simplicidade de um brasileiro: Para o próprio povo, é revertido em benefício do povo. Ora, pois, sendo assim, R$ 5 bilhões é muito pouco, como manteiga em venta de gato.

Questionado sobre o mal uso desse dinheiro, desvio, corrupção, compra de votos ou enriquecimento ilícito ele também é cristalino: _ Falo do uso legal do dinheiro, quem praticar coisas erradas deverá pagar na justiça por seus crimes. Sua resposta é coerente e plausível se a eleição fosse em um convento, talvez no céu e não no Brasil. Acontece que os maiores escândalos na nossa aldeia têm origem na conquista da manutenção do poder político (eleitoral).

Em um Brasil miserável, faminto, sem perspectiva de crescimento para milhões de famílias pobres, realmente os R$ 5 bilhões vem a calhar. Os recursos serão rateados entre os candidatos com mandato e sem mandato. Uns 80% para quem tem mandato, outros 10% para quem vai começar a carreira. O sumiço de outros 10% é apenas efeito colateral do processo democrático. A vantagem de tudo isso é saber que dinheiro é muito importante em uma campanha eleitoral, mas não é tudo. Se esse dinheirama fosse realmente para as mãos do povo ainda seria pouco.

. O governo de Gladson Cameli atravessa uma área de grande turbulência.

. O prefeito Tião Bocalom entrou em um beco sem saída com a intervenção no transporte público.

. Vai ter que construir a saída.

. Por enquanto, muita gente reclamando da falta de ônibus em vários bairros.

. É o fundo do poço.

. A CPI do Transporte Coletivo não tem nem como terminar em pizza, não foi nem para o forno.

. A movimentação nos bastidores da Assembleia Legislativa é intensa por conta dos últimos acontecimentos;

. Ninguém ainda se deu conta disso!

. Ontem a noite faltou bateria nos celulares de alguns deputados por conta das ligações para o 2º Distrito, 1º também.

. Até que se prove o contrário, todos são inocentes.

. Nelson Mandela passou 29 anos no presídio e saiu para governar a África do Sul.

. José do Egito saiu das masmorras para ser o 01 do faraó.

. Agentes do Tesouro Nacional em pé de guerra com o governo do presidente Bolsonaro por conta do aumento salarial dos policiais federais.

. Bolsonaro não tem nada de besta.

. Já dizia Salomão e Jesus:

. “Lança teu pão sobre as águas porque não sabes o dia de amanhã”.

. Vai que né…

. E aqueles que votaram contra o aumento do fundo eleitoral para R$ 5 bilhões e vão participar da divisão do bolo?!

. Deveriam recusar como fazia a Marina Silva e o Sérgio Tabuada com as verbas da Assembleia.

. Bom dia!