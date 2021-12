Gladson exonera diretor do Deracre alvo da Operação Parking

O Instituto Federal do Acre (Ifac) recebeu nota 5 na avaliação institucional realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC). O conceito, que é a nota máxima dada pelo órgão federal, integra o processo de recredenciamento institucional, previsto no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Periodicamente, as instituições do país que ofertam cursos superiores, são avaliadas pelo MEC, como forma de garantir a continuação de seu funcionamento e oferta de cursos superiores para a comunidade.

De acordo com a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, o conceito conquistado pelo Instituto Federal do Acre consolida o momento especial para a instituição, que com apenas 11 anos está entre as melhores do país.

“Em nossa última avaliação, no ano de 2016, o Ifac recebeu conceito 3. Na época, tivemos que assinar um protocolo de intenções. Essa nota e o documento firmado com o MEC, nos motivou a ampliar os investimentos e endossar o envolvimento de todos os gestores para a implementação de políticas que contribuíssem em melhorias e chegássemos nesse resultado”, destacou Rosana Cavalcante dos Santos.

Nos últimos anos, o Instituto afirma ter procurado ampliar sua estrutura, como também as ações focadas no ensino, pesquisa, extensão, tecnologia e ciência. O trabalho conjunto desenvolvido em todas as unidades da instituição garantiu a atual avaliação.