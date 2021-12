Mutirão de vacinação vai atender 16 regiões de Rio Branco nos próximos 10 dias

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre – Ieptec Dom Moacyr, abriu Processo Seletivo Simplificado nesta terça-feira, 21, destinado à contratação de bolsistas para o cargo de professor autor, com atuação em cursos técnicos.

Os profissionais selecionados vão trabalhar com educação a distância, em Rio Branco, na ação bolsa-formação do Programa Novos Caminhos/Rede e-Tec Brasil, do Ministério da Educação (MEC), em substituição ao Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

O processo seletivo dispõe de 13 vagas para candidatos com nível superior, podendo ser: Bacharel em Direito; Bacharel em Economia, Contabilidade ou Administração; Bacharel em Sistemas de Informação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Gestão em Tecnologia da Informação ou Tecnólogo em Redes de Computadores; Licenciado em qualquer área de formação; Tecnólogo em Recursos Humanos ou Bacharel em Psicologia; Bacharel em Tecnólogo em Recursos Humanos.

O professor autor contratado receberá o valor de R$ 55 hora/aula, e o processo seletivo terá validade de um ano, a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade do instituto.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de dezembro, com a documentação exigida enviada para o e-mail: [email protected], ou de forma presencial na sede do Ieptec Dom Moacyr, localizado à Rua Riachuelo, 138, bairro José Augusto, em Rio Branco, em horário comercial: das 8:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:30.

Para realizar a inscrição, o candidato precisa ter em mãos o Curriculum Vitae, as cópias dos documentos comprobatórios (Diploma de Formação de Nível Superior, certificado de cursos realizados, declarações de experiências profissionais, documento de identificação pessoal legível e com foto, bem como a ficha de inscrição devidamente preenchida, e que está disponível no edital.

Para mais informações, acesse o edital disponível na plataforma do Ieptec: ead.ieptec.ac.gov.br, ou no Diário Oficial do Acre do dia 21/12/21. Em caso de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato pelo e-mail: [email protected]mail.com.