Gladson dança forró durante solenidade de aniversário de 83 anos do município de Feijó

No início da noite desta terça-feira, 21, o governador Gladson Cameli (Progressistas) chegou para participar das festividades no município de Feijó que comemora o 83º aniversário do município na Praça Beira Rio.

No entanto, como de costume, o chefe do executivo acreano resolveu, mais uma vez, quebrar o protocolo e dançou com uma moradora da região, o tradicional forró pé de serra. O ato rendeu aplausos do público presente e do locutor da solenidade, que no decorrer da dança, elogiou a postura peculiar de Cameli.

Aniversário de Feijó

Historicamente, a cidade foi habitada originalmente pelas etnias Jaminawa, Kaxinauwá e Chacauwá, o município de Feijó, no interior do Acre, completou 83 anos de emancipação política nesta terça-feira, 21.

A desbravação das terras iniciou no final da década de 70, com a chegada de nordestinos à foz do Rio Envira. Lotes e seringais foram sendo demarcados com o passar dos anos, depois de intensos conflitos entre os recém-chegados e os nativos.

Entretanto, o local só se tornou município a partir do decreto 968 de 21 de dezembro de 1938. Na época, Epaminondas Martins era o governador do Acre. Raimundo Augusto de Araújo foi o primeiro prefeito feijoense.

Atualmente, a terra do Açaí tem uma população estimada em 34.986 habitantes, de acordo com o último senso de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – sendo o quinto município mais populoso do estado. Sua área é de 24 202 km² – um dos maiores municípios brasileiros em território.