Acreano Gustavo Matias se classifica para final do The Voice Brasil

Na noite desta segunda-feira, 20, por meio de votação, o público colocou o cantor acreano Gustavo Matias, na final do programa The Voice Brasil, da Rede Globo . Ele interpretou ” My Heart Will GO On” , a canção do filme Titanic , e mesmo o técnico Carlinhos Brown tendo dado os 20 pontos para Nêgamanda, Gustavo Matias foi para a Final, com 83 pontos no total, contra 37 dela.

Gustavo mostrou que não sabe cantar apenas ópera. Ele defendeu a música clássica para todas as classes sociais. “Eu ouvi semana passada que ópera não é para o Brasil. Ópera é para todo mundo, para as massas, para o menino do interior” , disse Gustavo.

Em Cruzeiro do Sul, muita gente acompanhou o programa em um telão montado no Copacabana Shopping.

O tenor que ama ópera

Gustavo Matias de Oliveira Pinheiro da Silva é filho único de Maria das Graças Matias de Oliveira e foi criado por ela sem a presença do pai. Ela deixava o filho com a mãe ou a irmã para ir trabalhar como auxiliar de enfermagem, professora e empregada doméstica. Ela conta que desde os 6 anos, Gusttavo demonstra talento para a música e cantava na igreja em que frequentavam. “Minha vida toda foi dedicada ao meu filho, que desde menino amava cantar. Quando apareceu o Conservatório ele se encontrou e encontrou a felicidade “, relata a mãe.

Gustavo lembra que entrou no Conservatório em 2016 como aluno de canto. Se destacou e passou a dar aulas de graça. Em 2019, um projeto do Conservatório foi aprovado por meio de um Edital do Projeto Bem Maior do apresentador global Luciano Huck. Mas com a mãe desempregada, ele teve que deixar a música de lado e saiu do Conservatório, mas foi chamado de volta e este ano, passou a receber um salário por meio do Ministério Público do Acre que mantém o Conservatório com parceria do governo do Estado e prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Eu entrei no Conservatório em 2016 como aluno de canto e queria ficar lá o tempo todo porque era o único lugar de Cruzeiro do Sul que tinha um piano. Depois me tornei professor voluntário e passei a receber uma bolsa, mas o valor era pequeno .Com minha mãe desempregada para não passar necessidade eu saí do Conservatório para procurar emprego até que o Dr Iverson e o Mota me contrataram . Hoje vivo de Música e meu maior orgulho é por meio do meu dom eu poder ajudar os jovens a cantar ou tocar um instrumento “, contou citando que o Conservatório mudou a vida dele como músico e como cidadão.

Gustavo é estudante de física no Instituto Federal do Acre (IFAC) e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), é sobre a música na física . Ele é vocalista do Grupo Garotos do Sótão, fruto do Conservatório, que faz apresentações na região .