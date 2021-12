Semana do Natal inicia sem novos casos e mortes por Covid-19 no Acre

No último domingo (19), o deputado Neném Almeida (Podemos), junto com a diretoria da associação de moradores do bairro Cadeia Velha, realizou a maior festa natalina já vista pelo bairro com a doação de 60 cestas básicas e eletrodomésticos.

O evento contou com a presença do presidente estadual do partido, ex-deputado estadual Ney Amorim, e do gerente regional da empresa Móveis Gazin, Celso Sacramento. O Natal Solidário ‘Amigos do Neném’ teve início às 10h da manhã e contou com a presença de grande parte dos moradores. A festa teve como ponto mais importante a realização de um grande bingo beneficente onde foram sorteados uma série de produtos como cestas básicas, televisores, bicicletas, roupa de lavar, batedeira, ventilador e acessórios de cozinha.

“O deputado Neném Almeida é um grande amigo, que tem nos ajudado de maneira incondicional. Muitas conquistas para a Cadeia Velha vieram através do seu trabalho em conjunto com o nosso. A nossa confiança no Neném representa o crescimento do nosso bairro”, destacou o presidente do Cadeia Velha, Tharcisio Gomes.

Com o início do inverno amazônico, o domingo foi de muita chuva, mas isso não foi o suficiente para fazer com que a população se dispersasse. Ainda depois do sorteio, a brincadeira foi regada com muito som. “Os moradores da Cadeia Velha merecem momentos como esse. Fico muito feliz de ter a oportunidade de alegrar um pouco essas pessoas, que por muito tempo se sentiam esquecidas pelo Poder Executivo. Para o próximo ano, mais investimentos públicos estão programados para essa linda comunidade” comentou o deputado Neném Almeida.