Rio Branco decreta situação de emergência no transporte coletivo e deve contratar novas empresas

A prefeitura de Rio Branco resolveu em decisão de última hora decretar situação de emergência na capital acreana no âmbito do transporte público coletivo. O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) realizou uma coletiva de imprensa no início da tarde desta segunda-feira, 20, para anunciar a medida.

“Todos nós sabemos a situação de calamidade que está o nosso transporte público de Rio Branco. É uma coisa que já vem de muito tempo. Há muito tempo se exigiu mudanças no transporte público e infelizmente outras gestões não tomaram as providências devidas”, declarou Bocalom.

A decretação também contou com participação da superintendência da RBTrans. Conforme o gestor, teoricamente, a frota de ônibus deveria ter uma média de uso de apenas cinco anos, mas já estava chegando aos 10 anos em Rio Branco.

“Fomos devagar trabalhando, conversando com as empresas, mas chegou a um ponto que não dá mais. Depois que baixamos a tarifa, aumentou o número de passageiros, a pandemia reduziu e o fluxo de pessoas na rua aumentou e não é justo com o faturamento que as empresas têm a frota continuar assim”, disse o prefeito.

De acordo com Bocalom, a decretação de emergência no sistema de transporte público é amparada por lei. “O poder público poderá intervir, por abandono frequente das linhas de ônibus sem prévia comunicação”, contou.

A prefeitura afirma que a empresa Auto Viação Floresta apresentou inúmeros flagrantes de descumprimentos e péssimas condições da frota de ônibus, bem como defasagem sem renovação aos veículos. O objetivo agora, segundo o município, é neutralizar qualquer ameaça ao bom funcionamento do transporte público, que é essencial à população.