Rio Acre pode atingir 16 metros em fevereiro de 2022, diz Defesa Civil

O governo iniciou algumas semanas atrás, a pintura dos portais do Parque de Maternidade. Com as predominâncias das cores que remetem às cores do atual governo, a administração foi bastante criticada nas redes sociais.

Para se defender, a gestão afirmou que as cores azul, branco e verde, na verdade, significam uma homenagem aos autistas, sendo assim, a pintura seria a inclusão social das crianças com espectro autista.

Polêmica igual tem acontecido com a prefeitura por conta do Natal “azulado”, em que a casinha do Papai Noel pintada de azul foi parar no “The Guardian”, um dos principais jornais do Reino Unido.

Para afastar outro tipo de reclamação, o governo do estado resolveu usar outros tons na continuidade da pintura dos outros portais. Quem passa na frente dos portais localizados próximo a ladeira da Maternidade, se depara com tons em amarelo e dourado.

A expectativa é que a pintura dos portais que mantinham a cor original desde que foram construídos, em 2002, esteja terminada antes do Natal.