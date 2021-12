Mais de 80 quilos de cocaína e maconha são apreendidos em Cruzeiro do Sul

Quatro dias após o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul suspenderam as buscas pela senhora Damiana Mendes dos Santos, de 70 anos, que estava desaparecido no Rio Lagoinha desde o dia 9 de dezembro, o corpo da idosa foi encontrado em elevado estado de decomposição no último sábado (18).

O cadáver foi resgatado por moradores da Comunidade São João, na região do município de Guajará, no Estado do Amazonas. O corpo estava preso em um cipó à margem do rio. Como dona Damiana não tinha parentes, foi sepultada no Cemitério de Cruzeiro do Sul.

Segundo vizinhos da Comunidade de Matogrosso, localizada no Rio Lagoinha, desde que teve uma desilusão amorosa, Damiana Mendes, que morava sozinha e não tinha parentes na região, passou a ingerir bebida alcoólica e vivia constantemente embriagada. Por vezes, costumava descer o rio para visitar amigos numa canoa. Numa dessas viagens, ela desapareceu.

Durante dois dias, homens do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul realizaram buscas na região e não conseguiram encontrar vestígios da idosa, suspendendo as buscas.