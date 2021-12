Cartão postal de Xapuri, Igreja de São Sebastião lança iluminação de Natal

A elevada umidade do ar continua deixando o tempo instável, com chuvas a qualquer momento no Acre. Na região leste e sul do Estado, o clima instável pode causar chuvas fortes. Já no centro e oeste acreano o tempo abafado e quente deve predominar apesar da instabilidade e chuvas pontuais. A previsão é do meteorologista Davi Friale, publicada em seu portal do clima neste final de semana.

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC.