Amazônia Legal teve 480 km² de desmatamento em novembro, segundo boletim do Imazon

Durante a sessão solene de outorga de entrega de Título de Cidadão Acreano e Moção de Aplausos, o governador Gladson Cameli (Progressistas) recebeu a maior honraria do Poder Legislativo, a medalha da Comenda do Mérito Legislativo e voltou a comentar a Operação Ptolomeu da Polícia Federal, desencadeada no Acre na última quinta-feira, 16. Na ocasião, ele defendeu as investigações e colocou o sigilo de sua conta bancária para as autoridades.

Entretanto, novamente, Gladson garantiu que ainda não tomou conhecimento do que se trata de fato a operação, que investiga supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), que autorizou a operação, determinou o afastamento das funções públicas dos envolvidos. Porém, ele se diz inocente. “Apesar dos acontecimentos estou tranquilo, ainda não sei o motivo, mas estou em paz, porque eu sei o que me move. Estou disposto a colocar meu sigilo fiscal, bancário e telefônico à disposição das autoridades. Eu ainda não sei do que se trata as investigações, mas, não tolerarei excessos. Os excessos não são bons para a democracia. Eu não deito minha cabeça feliz quando vejo que quase 80% da população vivem com dois salários mínimos. Sozinho não vamos vencer isso”, declarou.

Por fim, Cameli disse que sabia que a operação iria ocorrer. “Eu sabia que ia acontecer essa operação, não recusei um minuto para transparecer ou maquiar qualquer situação. Mas, é com Deus, não quero o poder pelo poder, pessoas podendo opinar

“Eu só vou sossegar enquanto a história não for passada a limpo, me deem esse voto de confiança. Em breve daremos o aumento para os servidores públicos do Acre e vamos dá ordem de serviço para iniciarmos as obras. A população não quer que volte o passado [Governos do PT], eles se incomodam com as pesquisas”, explicou.