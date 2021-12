Gladson nega que tenha tido informação privilegiada sobre operação da PF: “isso era os adversários que falavam”

O governador Gladson Cameli declarou na tarde deste domingo, 19, ao ac24horas que nunca teve acesso a informações privilegiadas a cerca da Operação Ptolomeu, desencadeada pela Polícia Federal na semana passada, e que teve como alvo ele, secretários, servidores de gabinete e empresários.

Cameli refutou as ilações após uma fala dita no evento da Assembleia Legislativa em que afirma que sabia que teria uma operação. “Essa declaração foi baseada apenas no que a gente ouvia dizer. Meus adversários sempre apostaram que iria ter uma operação contra a nossa gestão. Eu falei isso nesse sentido. Que a rádio peão circulava com essas informações e não que eu havia recebido alguma informação de alguma autoridade policial ou qualquer outra”, explicou o chefe do Palácio Rio Branco.

Cameli defendeu ainda a ação da PF. “A ação foi legal e tanto eu como o nosso governo estamos colaborando para que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. É importante que a população saiba a verdade. Se tem alguém que quer isso esclarecido sou eu. Tenho um governo para tocar e é necessário que os trâmites investigatórios sejam claros e rápidos para que tudo seja colocado a luz do dia, sem rodeios”, disse.

Até a tarde deste domingo, os advogados do governador informaram que ainda estudam o processo com as acusações contra Gladson Cameli, secretários de sua gestão e empresários, que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. Eles garantiram também que ainda esta semana se reunirão com o chefe do executivo para explicar todas as acusações.