Candidatos do cadastro de reserva da PM doam 60 cestas básicas e brinquedos para famílias carentes no Acre

Movidos pela solidariedade e há muito tempo de espera pela convocação, os excedentes do cadastro de reserva do concurso da Polícia Militar do Acre doaram 60 cestas básicas, na capital Acreana, em Rio Branco.

A ação ocorreu no domingo, 19, no bairro Vila Betel, além das cestas básicas, o grupo fez a doação de brinquedos para crianças carentes do bairro. Os aprovados contaram com o apoio do “Amigos Solidários”, projeto social comandado pelo Cabo da PM, Derineudo Souza.

Ao menos 200 candidatos aprovados do concurso da PMAC, do Quadro Praças de Combatentes e da Saúde, que estão aguardando no cadastro de reserva, participaram da ação com a contribuição mínima de R$20,00 para aquisição dos alimentos e brinquedos. A comissão única do CR-PMAC, agradece ao Cabo Derineudo por mais uma vez, ajudar na realização do movimento. “Parabenizamos a todos os integrantes do cadastro de reserva da PM que ajudaram a promover mais uma grande ação solidária. Com certeza, essa ação beneficiou em média 60 famílias neste Natal”, explicou.