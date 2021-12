Polícia intercepta caminhão com mais de 150 quilos de cocaína na BR-364

O IBGE divulgou nesta segunda semana de dezembro o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) mostrando que naquele mês houve alta de 1,61% no custo da construção no Acre. Segundo o Sinapi, essa foi a 4ª maior variação do país.

Com elevação na parcela dos materiais e dissídio coletivo registrado nas categorias profissionais, Roraima foi o estado que apresentou a maior variação mensal, 4,64%. O indicador do Acre representa 0,06 ponto percentual a menos em relação ao mês anterior, quando registrou 1,67%. No acumulado no ano, os custos já subiram 14,13% e, 15,37%, em 12 meses, um dos menores crescimento dentre as unidades da federação. Porém, os dados indicam que o custo do metro quadrado no Acre é o quarto maior do país.

O custo da construção fechou o mês em R$ 1.595,92 por metro quadrado. Em relação ao mês anterior, os materiais registraram aumento de 2,60% e passaram a custar R$ 1.000,79 por metro quadrado.

Já o custo da mão de obra cresceu 0,17%, ficando em R$ 596,13 por metro quadrado. No gráfico, contém os indicadores para o Brasil e para a Região Norte. Os dados foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.