Partido de Bolsonaro e PT se unem para aumentar ‘fundão’ de R$ 5,7 bi

Em entrevista na noite desta sexta-feira, 17, ao Boa Conversa, exibido pelo ac24horas, o senador e pré-candidato ao Governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD), falou da montagem do plano de governo e os números das pesquisas eleitorais para 2022.

Petecão afirmou que vem elaborando um plano de governo com economistas e com diversos membros da sociedade civil. “Nós temos que investir no pequeno produtor. Aqui no Acre, só tem cinco produtores de soja. Eu não tenho uma fórmula e eu seria um demagogo, seria mais um mentiroso. Eu estou montando um plano de governo com a participação de várias pessoas e eu quero fazer de um possível mandato meu um instrumento para ajudar as pessoas mais carentes. Se Deus quiser vamos ganhar essa eleição”, afirmou.

Apesar dos números das pesquisas que o colocam em terceiro lugar na disputa pelo Governo, atrás do governador Gladson Cameli e do ex-senador Jorge Viana, Petecão afirmou que os números que são divulgados não condizem com a realidade da sua andança com o povo.

“Eu tenho as minhas próprias pesquisas e jamais faria algo para me enganar. Eu ando todo dia nesse estado e rodei o nosso Acre mais de quatro vezes. Tenho 30 vereadores, sete vice-prefeito e dois prefeitos. As pessoas que me conhecem já sabem, eu sou candidato e vou enfrentar o Gladson e vamos enfrentar a eleição. ”, destacou.