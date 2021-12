Mega-Sena deve pagar hoje prêmio de R$ 3 milhões; apostas podem ser feitas pela internet

Aconteceu nesta sexta-feira (17), o Seminário Agronegócios do Acre 2021, em Rio Branco. O evento foi uma realização da Câmara Técnica do Agronegócio, do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, em parceria com o Sebrae no Acre.

Participaram do seminário representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/AC), Federação de Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac), Embrapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Instituto Federal do Acre (Ifac), Universidade Federal do Acre (Ufac), e demais instituições que integram o Fórum, além do senador Sérgio Petecão.

De acordo com Assuero Veronez, coordenador da Câmara Técnica, o Fórum vem juntando esforços e conhecimentos para desenvolver políticas públicas para o estado. “É um esforço conjunto entre as federações e o Sebrae, para que a gente coordene o processo de desenvolvimento de determinadas cadeias produtivas que tem vocação aqui no Acre. O agronegócio, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares mais importantes desse processo”, disse.

O diretor de Administração e Finanças do Sebrae no Acre, Francinei Santos, ressaltou a união das instituições para tornar o agronegócio mais competitivo. “Nossa missão é levar inovação, tecnologia e elevar o grau de empreendedorismo. Esse seminário vem para consolidar os resultados que obtivemos para desenvolver a economia local, fruto não só do Sebrae e os parceiros, mas também do Governo do Estado, Governo Federal e prefeituras, e principalmente dos produtores rurais”, pontuou.

A programação incluiu palestras sobre: Evolução da assistência técnica e gerencial no Acre; Plano de desenvolvimento da psicultura no Acre; Fruticultura como oportunidade de renda; Perspectivas das cadeias produtivas da soja e milho no Acre; e Café – adensamento x produtividade, impactos na lucratividade.