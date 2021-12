Heloy de Castro lança CD duplo na noite desta sexta no Studio Beer

Em sessão solene que ocorreu no Teatro Universitário com a presença de diversas autoridades, nesta sexta-feira, 17, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) realizou a entrega de Títulos de Cidadão Benemérito, 60 Títulos de Cidadão Acreano e 80 Moções de Aplausos.

Este ano em especial, a Assembleia Legislativa fez a entrega de sua maior honraria a duas personalidades que muito representa e honra ao Acre e sua História de luta. Os homenageados com a Comenda da Ordem do Mérito Legislativo, foram o Governador Gladson Cameli e a procuradora-geral do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo.

Em seu discurso, Gladson agradeceu a maior honraria do parlamento, mesmo com os percalços enfrentados. “Enquanto tiver pessoas passando fome, vivendo com poucos recursos, eu não vou me ater a isso. Irei trabalhar em prol do meu povo”, comentou.

Dentre os homenageados com a moção de aplausos, estiveram o secretário de governo, Alysson Bestene, que recebeu a moção de aplausos pelos relevantes serviços prestados enquanto esteve na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) no combate à pandemia e Jorge Orleanes, aprovado em concurso da Polícia Civil, por sua reivindicação acerca da convocação dos nomes do cadastro de reserva para o curso de formação.

Quem também foi homenageado foi Gustavo Matias, que arrancou as lágrimas dos jurados durante participação no programa The Voice Brasil da Rede Globo, na oportunidade, ele recebeu o título de cidadão acreano.

Devido ao deputado estadual Whendy Lima não poder estar no evento em razão de se recuperar de problemas em sua cirurgia bariátrica, o seu pai, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, N. Lima, entregou os títulos de Cidadão Acreano e Moções de Aplausos em seu nome.

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, fez um discurso em agradecimento aos 24 deputados estaduais.

Segundo ele, o evento consiste em uma solenidade de enorme grandeza na esfera do Poder Legislativo Acreano e, além de ter Força de Lei, representa o reconhecimento da sociedade civil e política de nosso estado. “É uma forma deste Poder recompensar essas pessoas ou instituições, fazendo jus ao seu trabalho e dedicação ao Estado do Acre”.

Nicolau também fez agradecimentos aos seus pares e aos servidores. “Amigos, gostaria de aproveitar esse momento e agradecer aos companheiros, Deputados e aos Servidores do Poder Legislativo, ressaltando que cada desafio vencido no decorrer de 2021, após passarmos por uma pandemia que ainda não foi vencida, só foi possível graças a união e o trabalho conjunto de todos. Assim sendo, finalizo, reforçando meus agradecimentos e pedindo a todos que em 2022 nossos ânimos sejam redobrados com o objetivo de trazer ao povo do Estado do Acre, melhores serviços no âmbito do Poder Legislativo Estadual”, discursou.

O Título de cidadão Acreano, com base na Lei nº 5/1963, alterada pelas Leis 1.177 e 1.782 é aprovado anualmente pelo parlamento, e é concedido àquelas pessoas que vindo de outros estados ou países, contribuíram e contribuem para desenvolvimento da fronteira mais a oeste do Brasil, conquistada a ferro e fogo pela Revolução Acreana de 1902, o Estado do Acre.