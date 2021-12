Bombeiros divulga critérios de seleção para ingresso na corporação

O Governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), divulgou nesta sexta-feira, 17, quais são os critérios de ingresso, referente à segunda fase do concurso que deve ser lançado, no próximo dia 30 de dezembro. No total, o concurso deve disponibilizar ao menos 150 vagas para o ingresso na Corporação.

A portaria divulgada, nesta sexta-feira, 17, no Diário Oficial do Estado (DOE) destaca os critérios das etapas de prova de aptidão física, exame psicotécnico, exame médico e toxicológico, que compõem a segunda fase do concurso para contratação de alunos soldados combatentes.

A remuneração prevista no concurso é de R$ 4.344,22 para aluno soldado, durante o curso de formação. Após a formação, a remuneração bruta dos soldados combatentes deve ser de R$ 5.007,40. O impacto financeiro no orçamento do Estado pode superar os R$ 14 milhões por ano.