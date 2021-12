Câmara suspende sessão até às 14 horas; vereadores aguardam parecer do abono

Uma escola da rede estadual de ensino no Acre poderá receber o nome do professor Doutor Carlos Alberto Alves de Souza como forma de homenagem ao seu trabalho desenvolvido pela educação em solo acreano. A indicação foi do deputado estadual Luiz Gonzaga, apresentada à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nessa quinta-feira (16).

Segundo o parlamentar, a indicação tem por objetivo homenagear o professor, pesquisador, escritor e Doutor em História, pelos serviços ao ensino superior acreano, onde foi responsável pela formação de centenas de pesquisadores e docentes que atuam na educação do estado.

“Foi uma das maiores personalidades do Estado na luta por um conceito de educação de qualidade, sempre buscando desenvolver mecanismos de ampliação dos meios pedagógicos que atingissem todos os extratos sociais, e que a historiografia do Acre fosse analisada de forma fundamentada, preocupando-se com o ensino da história para as futuras gerações”, comentou Gonzaga.

A luta do professor pela difusão do conhecimento acerca da história do Acre, rendeu o livro pedagógico. “A História do Acre”, pelo qual alcançou reconhecimento público e se tornou referência para a educação. “A sua prematura morte deixou grande lacuna na educação do Acre, todavia seu legado é inestimável e, portanto, nada mais justo que seja reconhecida sua contribuição para o desenvolvimento da educação do Acre, com o seu nome denominando alguma das escolas públicas do Estado do Acre”.

Carlos Alberto foi graduado em História pela UFAC em 1983, alcançou o Doutorado em 1996 pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com ênfase em História da Amazônia, com foco em História Social, se tornou professor efetivo do Departamento de História da Universidade Federal do Acre.