Aprovados em processo seletivo da Educação têm até dia 29 para entregar documentos

O governo do Estado do Acre começa a convocar para entrega de documentos e assinatura do contrato os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor nível 2, para atender ao Ensino Regular, e para cadastro de reserva para eventual contratação temporária de professores para o Ensino Regular e Professores para o Ensino Fundamental e Médio do Programa de Educação do Campo.

Os editais foram publicados nesta quinta-feira, 16, e os candidatos devem apresentar os documentos listados nos editais até o dia 29 de dezembro de 2021, das 7h30min às 13h30min, nos endereços que constam em edital.

Os interessados poderão obter informações referentes ao processo seletivo simplificado junto à SEE no telefone (68) 3213-2331 e também na Seplag por meio do endereço eletrônico: [email protected].

EDITAL Nº 010/SEPLAG/SEE/REGULAR

EDITAL Nº 022 SEPLAG/SEE/REGULAR

EDITAL Nº 023 SEPLAG/SEE/CAMPO