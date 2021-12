Tribunal de Rio Branco bate recorde com quase 100 julgamentos em 5 meses

A Primeira Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco divulgou na manhã desta quarta-feira, 15, a estatística do número de sessões realizadas no período de 1º de julho a 13 de dezembro de 2021, das condenações e absolvições pelo Conselho de Sentença e das penas aplicadas pela juíza Luana Campos. No total, as penas somam 1.840 anos de prisão e 80 réus foram condenados.

Se comparados a outros números, em 2021 a Primeira Vara Criminal de Rio Branco bateu todos os recordes. O anterior era do ano de 2010, quando ocorreram 178 julgamentos em 12 meses. Neste ano, em apenas 5 meses e 12 dias, foram realizados 98 julgamentos com 80 condenações e 18 absolvições. O total de penas aplicadas pela magistrada que comandou todas as sessões é de 1.840 anos de prisão.

Das 98 sessões, participaram os promotores públicos Carlos Augusto da Costa Pescador (38), Washington Nilton Medeiros Moreira (18), Pauliane Mezabarba Sanches (2) e Wanderley Batista Cerqueira (1). Entre os advogados que mais atuaram estão Patrich Leite de Carvalho (9),Thais Silva de Moura Barros (8), Ruth Souza de Araújo Barros (8),Sueli Alves da Costa Queiroz e James Araújo dos Santos, 7 vezes cada.