O azul, o vermelho, e a intolerância

CONHEÇO o prefeito Tião Bocalon de décadas. Acompanhei várias campanhas suas para prefeito, para governador, deputado federal; nunca lhe pedi nada, e tampouco me ofereceu. E, continua assim com ele como prefeito de Rio Branco. Cada um no seu quadrado. O que está acontecendo é que o Bocalon está entrando em discussões periféricas, quando este deveria ser o papel dos seus assessores. E, isso lhe gera pautas negativas. Se é para um prefeito ficar colocando a cara a tapa e discutindo assuntos sem nenhuma relevância, como se a cor da casinha do Papai Noel deve ser azul ou vermelha, melhor seria demitir todos os seus assessores. Assessores para servir de enfeite? Prefeito não é para ficar batendo boca com os críticos. E, se o Bocalon continuar na caminhada de brigar por tudo, não ser mais afável, não passar uma imagem de um gestor pacífico para a população, vai afundar na gestão. Ninguém governa só. Pode até ter governado só em Acrelândia. O que está havendo também é muita intolerância com o prefeito Tião Bocalon, que embora rude, tem bons propósitos para Rio Branco. Mudar esta antipatia à sua imagem, depende só dele. Mas que está havendo muita intolerância com o Bocalon, com três anos de mandato ainda pela frente, isso está ocorrendo de fato. Só poderá ser julgado ao final do mandato e não no início. Em tempo, ficou bonita a iluminação natalina da Praça Plácido de Castro com a cor azul. Aliás, o que seria do azul se todos só gostassem do vermelho, do amarelo e etc? O resto é picuinha política e discussão do sexo dos anjos.

O CÉU NÃO É DE BRIGADEIRO

NÃO BRIGO com pesquisa, mas a idade e mais de quarenta anos de jornalismo político me ensinaram a diferenciar, quando se aplica o golpe de puxar para baixo ou para cima na margem de erro, para agradar. Mas cada qual no seu quadrado. Não condeno e nem acuso ninguém de fraude, estou falando em tese. Tive acesso ontem a uma pesquisa para consumo interno feita por um instituto conceituado, nos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Brasiléia, Sena Madureira e Rio Branco. Os números, bem diferentes dos que foram divulgados. Batem mais com a realidade, numa avaliação pessoal. Como as demais pesquisas, esta também não ganha eleição, e representa apenas um momento. Mas continuo com a tese de que a eleição para governador não está decidida e tem todos os ingredientes para ser levada ao segundo turno. Tampouco a eleição para senador será um passeio. O céu não é de brigadeiro, como estão pintando.

VÃO TER QUE SE CALAR

CASO o projeto de Decreto Legislativo do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que acaba com o subsídio que o governo dá para a LATAM e a GOL, baixando o preço da gasolina de aviação, for derrubado; os deputados que votarem contra vão ficar sem moral para criticar o alto preço das passagens para o Acre; e do Acre para outros estados. Principalmente, os deputados de Cruzeiro do Sul, que pagam caro por um trecho pequeno. Qual foi o benefício que a LATAM e a GOL deram em troca, por receber este mimo financeiro do governo estadual? Não baixaram um centavo no preço das passagens.

COMENTÁRIO SEM COMENTÁRIO

LEITOR mandou ontem a seguinte observação e que divulgo, mas sem entrar no mérito, e sem comentar: “Luis Carlos, depois do convite do ícone do PT, o Dudé, para integrar a equipe do governo, acho que o Carioca e o Cesário Braga podem também serem convidados. Você não acha?”. Sem comentário, sem comentário..

CARNAVAL FORA DE ÉPOCA

NÃO ME LEMBRO de tanta celeuma em governos do PT, quando pintavam obras públicas de vermelho. Estranha, pois, este carnaval fora de época com críticas, devido ao prefeito Bocalon ter pintado a casa do Papai Noel de azul.

BOCALON TEM AZOUGUE

MAS, venhamos e convenhamos, o prefeito Tião Bocalon parece que tem um azougue para atrair pautas negativas, até em fatos corriqueiros como a cor de uma casinha.

PRESSÃO AUMENTA

A CADA pesquisa em que aparece como melhor nome da oposição, redobram as pressões, os pedidos, para que o ex-senador Jorge Viana dispute o governo em 2022.

SÓ NUM CENÁRIO MAIS FAVORÁVEL

SÓ VEJO o Jorge Viana disputando o governo numa hipótese em que aparecesse até o fim de março, colado em quem estiver liderando a pesquisa; fora isso, não se arrisca. O JV, só decide seu rumo no fim de abril, macaco velho, não mete a mão em cumbuca, diz o ditado

PAPAI NOEL GAY

DEPOIS de tanta discussão, fui me informar sobre o polêmico projeto do Papai Noel Gay. É destinado ao público adulto; não seria nenhum atentado às crianças, e seu cunho é o de combater a homofobia, a intolerância e desenvolver um trabalho social. Deram uma conotação errada ao assunto.

NÃO VOU ALIMENTAR FANTASIA

PESQUISAS para governador e senador em ano anterior ao eleitoral têm o valor de uma nota de três reais, para balizar o que vai acontecer na eleição de 2022. Por isso, o resultado não deve ser levado a sério pelos candidatos.

É QUANDO VAI COMEÇAR CLAREAR

AS PESQUISAS que vão tornar mais claros os caminhos para o Governo e o Senado são as que serão realizadas durante a campanha, de junho em diante. Grande parte da população não sabe hoje nem quem é candidato.

SÓ PENSA NAQUILO

O Rômulo Grandidier não tinha na sua contabilidade ser o chefe do gabinete civil, mas sim ser ungido candidato do governo a deputado federal pelo Juruá. Só que houve reação política contra por lideranças regionais, pelo fato dele pular a fila e não ser do ramo. Na política, é assim.

PP DE OLHO ESPICHADO

O PP está de olho espichado nos deputados que ficaram sem legendas nas siglas nanicas, e espera ter uma chapa entre sete e oito deputados disputando vagas na ALEAC.

CONTA ALTA

O PP faz uma conta que, com a aglutinação de oito parlamentares poderá eleger seis deputados estaduais. O PEN fez esta conta, e não elegeu ninguém.

MISTÉRIOS DA MADUGRADA

COMO é que em pesquisas feitas em curtos espaços de tempo de uma para outra, se dobra a aceitação de candidatos e se aumenta as rejeições, sem fatos novos?

AUTORIA CONFIRMADA

É SIM, de autoria do deputado federal Léo de Brito (PT), o projeto aprovado na Câmara Federal que cria o “Vale Gás”, no valor de 52 mil reais, para famílias pobres. O presidente Bolsonaro apenas sancionou. Fica feito o devido registro.

NINGUÉM PODE BATER NO PEITO

TENHO conversado com vários dirigentes partidários e de todos tenho escutado o mantra de que, nenhum partido tem hoje chapa forte para a Câmara Federal. Só ilações.

ANOTADO

PABLO, gerente do BASA, em Plácido de Castro, foi um nome citado por um alto dirigente do PSD, como forte candidato a deputado estadual. Anotado para conferir.

ESSA SANTA QUER REZA

QUEM integra o círculo fechado do PT que toma decisões para as eleições de 2022, é a ex-vice-governadora Nazaré Araújo. Poderá surgir no próximo ano, como candidata.

NÃO É CARIMBO ATUAL

REDONDA, não foi chata, a Live do PT, com o ex-senador Jorge Viana, os ex-prefeitos Marcus Alexandre e Raimundo Angelim, o ex-governador Binho e a ex-vice-governadora Nazaré Araújo. Os governos do PT fizeram muito pelo Acre, é verdade; mas a fome que grassa hoje na periferia, a falta de empregos, persistiu também nas gestões petistas. Não é exclusiva da atualidade.

FALTA PODER

O DEPUTADO Ghérlen Diniz tem razão em até certo ponto, quando critica a articulação política do governo; acontece é que, a quem foi dada a missão não tem poder para atender os pedidos dos políticos, aí o boi não dança.

SURFANDO NOS NÚMEROS

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (DEM) surfa na onda de seguidamente aparecer em pesquisas, sendo o nome melhor avaliável para o Senado, no grupo ligado ao Palácio Rio Branco. Até aqui tem dito ser a sua candidatura sem volta. 2021 vai fechar sem uma candidatura única do grupo.

VOZ DA EXPERIÊNCIA

Quem vai assumir o comando do partido DC no estado, é o experiente em montagem de chapas para deputado, Luiz Carlos Assis. Foi uma boa escolha.

FRASE MARCANTE

“NÃO existiria o deserto sem o grão de areia”. Ditado árabe.