Cruzeiro do Sul registra duas mortes por Covid-19 de pacientes não vacinados

Francisco dos Santos Oliveira, 41 anos, continua internado no Pronto Socorro de Rio Branco. Oliveira foi atropelado no último dia 3 de dezembro pelo marido da deputada federal Mara Rocha, Marcos Grip.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM destacou que Marcos vinha no sentido Rio Branco/ Senador Guiomard, quando de repente a vítima encontrava-se na parte central da pista de rolamento, onde cruzou repentinamente a rodovia, vindo a ocorrer o atropelamento. Os militares que atenderam a ocorrência frisaram que Francisco estava embriagado, sendo que no local, foi recolhido uma garrafa de cachaça.

Nesta terça-feira, 11 dias após o acidente, Francisco continua internado no PS, apesar de não correr mais risco de morte, a situação ainda requer cuidados. Internado em um dos leitos da enfermaria, Francisco aguarda por uma cirurgia buco maxilo facial que é realizada para corrigir traumas e fraturas nos ossos da face.

A direção do PS informou ainda que o paciente encontra-se no momento com traqueostomia, que é um procedimento procedimento cirúrgico, realizado pelo médico na região da traquéia (pescoço), com o objetivo de facilitar a chegada de ar até os pulmões.