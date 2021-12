Agência recomenda segunda dose da Janssen a adultos 2 meses após primeira dose

O governo do Acre emitiu um comunicado nessa quarta-feira, 15, alertando que o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) alterou o cronograma de visitas nas unidades penitenciárias do estado. As visitas continuarão a partir desta quarta com o horário correspondente à manhã de 8h às 11h e à tarde de 13h às 16h.

Com exceção das visitas dos dias 18 e 19, na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes (Sena Madureira); e no dia 26, na Unidade de Regime Fechado nº 2 de Rio Branco (Antonio Amaro Alves), em todas as demais datas e unidades será permitida a entrada de crianças devidamente registradas no setor de cadastro do Iapen. A entrada de alimentação caseira também será permitida.

Quanto aos procedimentos, os visitantes deverão atentar-se às seguintes orientações: somente poderá adentrar à unidade portando a carteira de visitante e documento oficial com foto; Carteiras vencidas só serão aceitas caso estejam com até 30 dias de vencimento; A utilização de máscaras será obrigatória; será exigida dos visitantes com idade a partir de 18 anos a apresentação de comprovante de vacinação no ato da entrada nos estabelecimentos prisionais; Será permitida a entrada de crianças e adolescentes com idade entre 0 e 17 anos, acompanhadas do responsável legal, portando carteira de visitante e documento de identidade com foto; Nos dias de visitas de crianças, não será permitido outro tipo de visita. Entrarão somente as crianças, acompanhadas dos responsáveis legais.

Novo cronograma: