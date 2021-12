Rios do Acre oscilam, mas Juruá ainda exige atenção em CZS

A 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco e Auditoria Militar determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar nº. 29/2021, proveniente da Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Acre, baseado no artigo 25, do Código de Processo Penal Militar, que tinha como acusados os sargentos Alda Radine Castro de Andrade e Erisson de Melo Nery.

O procedimento tinha como objeto a apuração de eventual responsabilidade penal militar dos dois sargentos por violação do artigo 16 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) por encaminharem para Rio Branco uniformes e materiais bélicos pertencentes à PM por meio de motorista de aplicativo, fato ocorrido no dia 11 de março de 2021.

A decisão, assinada pelo juiz Alesson José Santos Braz, se deu após o Ministério Público apresentar parecer pelo arquivamento da apuração. Para o MP, “muito embora tenha sido comprovada a materialidade, não fora comprovado o dolo da conduta dos investigados que se fez de forma voluntária, não se verificando nenhuma conduta irregular”.

O sargento Erisson Nery está preso preventivamente desde o dia 29 de novembro deste ano, no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (Bope), em Rio Branco, por ter efetuado quatro tiros contra o estudante Flávio Endres de Jesus Ferreira, de 30 anos, durante uma confusão em um bar da cidade de Epitaciolândia.

Nery também responde pela morte de um adolescente de 13 anos, ocorrida em 2017, quando o menino tentou furtar a casa dele, em Rio Branco. O Ministério Público do Acre (MP-AC) denunciou o militar em julho deste ano pelos crimes de homicídio e fraude processual. A denúncia foi aceita um dia depois pela Justiça, mas passados quatro anos o julgamento ainda não foi marcado.

Os fatos relacionados ao casal de militares tendem a uma maior repercussão por conta de serem participantes de uma história pública de amor a três, junto com a administradora Darlene Oliveira, que ficou conhecida como o trisal acreano, cuja experiência era compartilhada assiduamente nas redes sociais onde eles adquiriram milhares de seguidores.