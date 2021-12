Pires&Co lança empreendimento imobiliário na “Praia Brava”

O novo olhar sobre o “morar” e o conceito de viver bem, somados à busca por mais qualidade de vida, impulsionaram o mercado imobiliário, especialmente o segmento de imóveis de alto padrão. As mudanças nos hábitos de convívio social, alterações nos modelos de trabalho e restrições de circulação influenciaram profundamente os já exigentes padrões de habitação. A busca por moradias espaçosas, com infraestrutura diferenciada e proximidade com a natureza têm se tornado exigências constantes em empreendimentos de luxo.

A Pires&Co, incorporadora genuinamente acreana, anuncia o lançamento do Brava Ocean Home Club em parceria com a CN Empreendimentos, construtora com mais de. A proposta inovadora inclui uma fachada que transmite acolhimento e conexão com a natureza, fomentando simplicidade e minimalismo com elementos de alta qualidade, e localização privilegiada na Praia Brava em Santa Catarina, um dos endereços mais seguros e rentáveis do país. Um dos metros quadrados mais valorizados da região, a Praia Brava tende a valorizar ainda mais por conta de uma série de melhorias em infraestrutura. Até 2023, serão investidos R$ 260 milhões em mobilidade urbana no bairro.

Com uma torre de 31 andares, o Brava Ocean apresenta duas opções de plantas: um apartamento com 93 m² e outro com 215 m². Cada apartamento disponibiliza duas vagas de garagem.

O Brava Ocean é o primeiro empreendimento lançado pela Pires&Co e conta com alguns diferenciais, como vista para o mar em um dos cartões-postais da cidade.

