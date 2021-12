Crítico do governo, Duarte será o relator do orçamento de 2022

O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, anunciou na noite desta segunda-feira (13) que o abono do Fundeb (O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) será pago a todos os servidores municipais da Educação.

No fim de novembro, o gestor havia anunciado que os professores municipais receberiam o valor de R$ 11 mil de abono referente às sobras do Fundeb, mas não deixou nada definido quanto aos demais servidores da área de Educação, apesar de deixar claro que sua intenção era a de que a bonificação atingisse a todos.

Depois dos cálculos feitos pela Secretaria de Finanças junto com a Secretaria Municipal de Educação para definir o valor do abono referente ao rateio das sobras dos recursos do Fundo, o prefeito anunciou agora que o valor real será de R$ 13 mil e que será pago de maneira linear, ou seja, para todos os servidores da Educação.

O próximo passo será o encaminhamento do Projeto de Lei à Câmara de Vereadores dispondo sobre o pagamento do abono que deverá ser realizado até o dia 30 de dezembro deste ano. A notícia foi recebida com festa pela categoria que terá um fim de ano excepcional do ponto de vista financeiro.

O abono do Fundeb é uma medida excepcional e temporária com o objetivo de cumprir a Constituição Federal, que ampliou os gastos do Fundo com profissionais de educação de 60% para 70%, por conta da pandemia. No caso dos municípios, a regulamentação ocorre por meio de lei aprovada pela Câmara de Vereadores.

Com os pagamentos que realizará neste fim de ano, a prefeitura de Xapuri estima que colocará em circulação mais de R$ 3,5 milhões na economia local. Com o que também virá do governo do estado, a perspectiva é de ocorra um considerável alavancamento do setor comercial no município, intensamente prejudicado pela Covid-19.