Após série de críticas, Bocalom acende luzes de Natal com predominância no azul

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas

Depois de receber uma enxurrada de críticas nas redes sociais, a prefeitura de Rio Branco acendeu as luzes de Natal no início da noite desta terça-feira, 14, na Praça da Revolução, região central da capital acreana. Na gestão de Tião Bocalom (Progressistas), a festividade ganhou o lema “Natal de Vida, Esperança e Dignidade” e a predominância da cor azul, mesma do Partido Progressista (PP), do qual faz parte o prefeito.

Para Bocalom, azul faz parte das cores por onde já passou. “O azul aqui é o projeto aprovado na iluminação natalina, faz parte do projeto”. Segundo o prefeito, foram gastos menos de R$ 500 mil com toda a ornamentação da cidade.

O prefeito comentou ainda que antigamente predominava o vermelho. “E ninguém nunca reclamou”, afirmou, complementando: “Agora predomina azul, cada gestão escolhe as cores que quer”.

A inauguração das luzes dá início oficialmente à programação natalina realizada pelo poder público municipal. Um Papai Noel esteve no local atendendo as crianças.

A ornamentação da Praça gerou uma série de polêmicas sobre a prefeitura por meio dos internautas. Primeiro, a demora na entrega da decoração natalina, depois, a pintura na casa do Papai Noel (tradicionalmente vermelha). Possíveis questões partidárias fizeram com que o prefeito ordenasse que a casinha deveria ser azul.

A confusão foi tamanha que a casa do Papai Noel teve de ser pintada três vezes, até finalmente receber a cor que o gestor progressista escolheu: azul. A situação foi parar em jornais como o The Guardian, do Reino Unido, e O Globo. O jornal europeu mencionou ainda o fato de Bocalom ser apoiador explícito do presidente Jair Bolsonaro, por isso, contrário ao tradicional vermelho tipicamente natalino.