Ao lado do Papai Noel de vermelho, Bocalom rebate o The Guardian: “não entendi as chacotas”

Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto tomou posse, nesta terça-feira, 14, no segundo mandato de conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), juntamente com outros cinco conselheiros.

“Pretendo continuar honrando esta missão que me foi outorgada servindo à sociedade e prosseguir contribuindo com a construção de um Ministério Público brasileiro coeso, forte e independente, sempre primando pela harmonia entre os poderes e o diálogo interinstitucional”, comentou.

A solenidade foi realizada durante a 19ª Sessão Ordinária de 2021, na sede da instituição, em Brasília.

Na ocasião, o presidente do CNMP e procurador-geral da República, Augusto Aras, chamou a atenção para o fato de que as posses dos conselheiros ocorreram hoje, “certamente num grande dia, quando é celebrado o Dia do Ministério Público brasileiro”.

Além de Aras, o decano do CNMP, conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr., deu as boas-vindas e saudou, um a um, os conselheiros que tomaram posse. O primeiro a ser citado por Otavio Rodrigues foi o conselheiro Oswaldo D’Albuquerque, que exerceu, também, no primeiro mandato, o cargo de ouvidor nacional do Ministério Público. “O conselheiro Oswaldo fez um belíssimo trabalho na Ouvidoria Nacional e agora retorna com o peso da experiência e com o alívio da sabedoria”, disse Otavio.