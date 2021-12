Sem óbitos, Acre registra quatro novos casos do coronavírus, aponta Boletim

O governador Gladson Cameli irá cumprir extensa agenda em cidades do Vale do Juruá, como Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter nesta quarta-feira, dia 15. Lá, vai participar da troca de comando da Polícia Militar às 9 horas da manhã e às 11h entregará a Delegacia Da Mulher (DEAM) reformada.

Às 13 horas fará uma visita à delegacia Geral de Cruzeiro do Sul e às 15 horas inaugura o Aeródromo de Marechal Thaumaturgo. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberou a utilização do aeródromo no município para pousos e decolagens no último mês de novembro, após a conclusão da obra de reforma do local executadas pelo Deracre com investimento de R$ 2.270.764,85. Foram feitos serviços de pavimentação, adequação de cerca da pista e sinalização horizontal.

Como o de Porto Walter, o aeródromo de Marechal Thaumaturgo foi interditado pela Anac em 2019 por falta de segurança para os passageiros devido às más condições da pista. O aeródromo estava há 10 anos sem manutenção. As melhorias devem garantir trafegabilidade, bem como melhorar a logística, a mobilidade e o bem-estar na região do Vale do Juruá, beneficiando cerca de 20 mil pessoas. O aeródromo de Porto Walter foi inaugurado no dia 25 de outubro.