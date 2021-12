Nayara Lessa é oficializada no DOE como secretária de Comunicação

O governo do estado encontrou uma solução “caseira” para ocupar a secretaria de comunicação após o pedido de demissão do jornalista Rutembergue Crispim. Após alguns nomes serem ventilados, Gladson Cameli resolveu apostar em Nayara Lessa, que já faz parte da comunicação do governo desde o início da gestão como diretora e chegou a assumir diversas vezes a Secom de forma temporária quando da ausência do titular.

A nomeação de Lessa foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 13. Quem também ganhou uma promoção foi a jornalista Renata Brasileiro que era chefe da Agência de Notícias do Acre passa a ocupar o cargo de diretora que era de Nayara.

Nos próximos dias, novas nomeações podem ocorrer, já que com Lessa como secretária, o trabalho da Agência, que é o principal canal de divulgação das ações do governo do estado, fica desfalcado.