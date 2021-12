Jarude critica Bocalom após cor da casa do Papai Noel ser trocada duas vezes

Neste ano, as atividades da Semana Chico Mendes voltam a ser presenciais depois de no ano passado terem sido realizadas virtualmente por conta das medidas restritivas impostas pela pandemia da Covid-19. O evento é realizado ininterruptamente desde 1989, um ano após a morte do sindicalista.

Nesta edição, a programação será quase toda realizada em Xapuri entre os dias 15 e 22 de dezembro, de acordo com o Comitê Chico Mendes, promotor do evento, está com uma programação repleta de vozes potentes dos territórios amazônicos, incluindo participantes da Bolívia e do Peru.

“Nesta edição da Semana Chico Mendes, os Povos da Floresta, em sua diversidade de modos de vida e defesa dos territórios, mostrarão quais são as soluções climáticas locais encontradas para enfrentar essa crise ambiental que circunda o planeta terra”, diz o Comitê em sua página no Instagram.

Ângela Mendes, filha de Chico e presidente do comitê que leva o nome do seringueiro, diz que a entidade tem a felicidade de realizar em Xapuri toda a nossa programação anual da Semana Chico Mendes pelo seu simbolismo, importância histórica e referência na luta socioambiental.

“Xapuri foi o berço da revolução verde que colocou o Brasil no cenário das grandes conferências e debates ambientais, e nesse momento de crise climática, mais uma vez estamos aqui pra nos inundar do espírito de luta e resistência que marcou a passagem de meu pai por este planeta”, disse Ângela Mendes.

A programação se inicia nesta quarta-feira, 15 de dezembro, data do 77º aniversário de Chico Mendes, com o encontro Juventude Amazônidas e Emergência Climática, no sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, às 9 horas, e a entrega do Prêmio Chico Mendes de Resistência, às 21 horas.

Durante os oito dias de programação, vários encontros e debates tendo como temas centrais as ameaças aos territórios e a emergência climática serão realizados no salão paroquial da igreja de São Sebastião. Algumas atividades ocorrerão no Painel dos Mártires, também em Xapuri.

Apenas uma atividade que consta na programação deste ano não será realizada em Xapuri: o Ato de Resistência pela Amazônia, que ocorrerá na praça Hugo Poli, em Brasiléia, cidade onde foi assassinado o líder sindical Wilson Pinheiro, em 21 de julho de 1980.

A programação também terá esporte e cultura, com a realização do Torneio Chico Mendes de Futebol, no estádio municipal Álvaro Felício Abrahão, no dia 19, a exibição do filme “Marighella”, dia 17, e a apresentação da peça teatral Vozes da Floresta com Lucélia Santos, em frente à casa de Chico Mendes, nos dias 18 e 19.

O encerramento da programação será no dia 22, com o Encontro de Lideranças dos Projetos de Assentamento Equador (PAE’s) Cachoeira e Equador, e com um Ato Ecumênico na colocação Fazendinha, antiga sede do seringal Cachoeira e o lugar mais simbólico da luta de Chico Mendes.