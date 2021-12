Dupla que assaltou madeireira é liberada durante audiência de custódia em Rio Branco

Nesta segunda-feira, 13, o deputado Neném Almeida (Podemos) presidiu a Audiência Pública da Comissão de Orçamento e Finanças, onde foi debatido junto com representantes do Poder Executivo, conselhos de classes e a sociedade civil os rumos do Estado do Acre para o próximo ano.

O parlamentar, que tem se mostrado um ferrenho defensor da convocação dos classificados no cadastro de reserva da Policia Militar, Policia Civil e também do Instituto de Defesa Agropecuária Florestal (Idaf), destacou seu apoio para alocação de recursos que garantam a melhoria da remuneração dos servidores estaduais.

“Na realidade existem várias categorias que estão ficando de fora do reajuste salarial planejado pelo governo, e alguns outros estão sendo pouco assistidos”, comentou.

Ponto igualmente destacado pelo deputado é a iniciativa por meio de emendas, que possa fazer com que de fato haja a realização do curso de formação do cadastro de reserva das polícias. O parlamentar ressaltou mais uma vez que uma promessa feita durante a campanha de 2018 e que não pode ser esquecida. “Minha maior preocupação no momento é dar condições orçamentárias para que o governo possa fazer a convocação dessas pessoas que acreditaram e hoje encontram-se em tamanha aflição, visto que o vencimento do concurso se aproxima”, finalizou Almeida.