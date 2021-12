Bebê de um ano desaparece após barco naufragar no Rio Juruá

Com apoio da Coordenação de Esportes e Lazer, a prefeitura de Rodrigues Alves abriu nesse domingo, 12, o Campeonato de Futebol Daniel Abreu, em homenagem ao atleta filho da terra que faleceu no dia 29 de novembro, vítima de uma parada cardíaca.

O público compareceu em peso e ajudou com a doação de um quilo de alimento para a Campanha Natal Solidário. Houve ainda a escolha da musa do esporte rodriguense, com sorteios de prêmios.

O primeiro duelo do campeonato foi entre as equipes Rodrigues Alves X Guarani. O prefeito Jailson Amorim falou da revitalização que a prefeitura executa no Estádio Pedro Santana e da satisfação na retomada das atividades esportivas no município, possível graças à redução dos casos de Covid-19 em Rodrigues Alves.

“Ficamos muito tristes sem poder realizar as práticas esportivas em nossa cidade, mas graças a Deus, iniciamos o campeonato de futebol da primeira divisão, e em breve iremos fazer uma grande festa na final do campeonato com o estádio Pedro Santana todo revitalizado, com novos vestuários, arquibancada e iluminação. Sou amante do esporte e buscarei recursos através de emendas parlamentares para o desenvolvimento das práticas esportivas na zona urbana e rural do município de Rodrigues Alves”, concluiu o prefeito.